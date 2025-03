Lettera43.it - Bitcoin risale oltre gli 87 mila dollari

Importante balzo in avanti del, che nella mattinata italiana del 24 marzo ha superato gli 87registrando una crescita superiore al 3 per cento. Gli investitori hanno accolto infatti con fiducia le indiscrezioni secondo cui Donald Trump starebbe pensato a una nuova strategia per l’imposizione dei dazi, adottando un approccio più flessibile. La data da cerchiare sul calendario è il 2 aprile, ribattezzato dal tycoon come Liberation Day, in cui si conosceranno le tariffe commerciali per alcuni Paesi, tra cui l’Unione europea e dunque l’Italia.alla crypto di Satoshi Nakamoto, hanno registrato un aumento del valore anche Ethereum e XRP, rispettivamente a quota 2.092 e 2,47. Bene anche i token meme, tra cui $Trump che ha registrato un + 9,4 per cento., balzo in avanti del valore: fiducia per il piano tariffario di Trump Donald Trump (Getty Images).