Lanazione.it - Bis per il team Pieri tra gli juniores. Simone Lucca, vittoria perfetta

Leggi su Lanazione.it

Lapiù bella per il ciclismo toscano nel fine settimana, quella del dilettantedella squadra Continental Gragnano Sporting Club che si è affermato nel Gp Fiera della Possenta a Ceresara nel Mantovano. Per la formazione diretta da Conti e Massini, il secondo successo dopo quello ottenuto nelle Marche da Lorenzo Cataldo, che in questa gara lombarda ha conquistato il quinto posto. Ad Avola in Sicilia, il bis stagionale negliper ildi Calenzano grazie all’ottimo scalatore siciliano Cristian Buturo, per la gioia del presidente Pieroe dei tecnici Fioravanti e Breschi. Si è aperta anche la stagione giovanile con esordienti e allievi impegnati nella Coppa Torre Guinigi e nella Coppa Cei. I primi vincitori della stagione 2025 gli esordienti Giuliano Salimbeni (Pirata Vangi Calenzano) che ha regolato in volata Diego Della Polla mentre terzo a 32’ è giunto Edoardo Stefanini, entrambi della Coltano Grube.