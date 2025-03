Firenzetoday.it - "BirrArgilla" - workshop di ceramica con degustazione

Leggi su Firenzetoday.it

dicondi birra artigianale. L'artista Eva Mun, esperta di creazioni inartistica contemporanea eseguite interamente a mano, sarà al Birrificio Oltrarno per una lezione dedicata ai principianti per forgiare, con tecniche manuali, il proprio manufatto in.