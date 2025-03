Cityrumors.it - Bimbo morto a Gela, è caos: la procura indaga mezzo ospedale

Non si ‘placano le polemiche su quanto è accaduto al povero piccolo Loris Rodoti deceduto dopo l’incidente di fine gennaiototale. Alla fine e dopo tante discussioni, sono diciassette medici, in servizio tra, Palermo e Catania, che sono stati iscritti, nel registro degliti per la morte del piccolo Loris Rodoti, undidi 9 anni deceduto lo scorso 8 marzo, a Palermo, dopo essere stato travolto a fine gennaio da una Lancia Y mentre era in bici nei pressi della sua abitazione, nel quartiere Settefarine, alla periferia della città., è: la(Ansa Foto) Cityrumors.itLoris, dopo l’incidente era stato trasferito all’di, dove i sanitari, a causa delle condizioni critiche del piccolo, avevano disposto immediatamente il trasferimento a Catania.