Bimbo di 10 anni messo alla guida dell’auto | l’incidente è spaventoso

Un uomo di 42è attualmente ricoverato in rianimazione dopo essere rimasto schiacciato contro un muro dsua stessa auto, mentre un bambino di 10, che lui stesso avevaal volante per gioco, si trovavaè avvenuto a Ossi, una località situata a pochi chilometri da Sassari, al termine di una festa di compleanno.Secondo quanto ricostruito, il 42enne, incaricato di riaccompagnare a casa il figlio di un amico, aveva deciso di farre il bambino per spostare l’auto in modo ludico. Mentre l’uomo si stava sistemando all’interno del veicolo, il piccolo ha accidentalmente fatto sfuggire la frizione, provocando un movimento improvvisoche lo ha schiacciato tra la portiera e un muro.L’uomo, che ha subito gravi lesioni al torace e fratture vertebrali, ha perso conoscenza subito dopo