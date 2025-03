It.newsner.com - Bimba in coma dopo che giocattolo squishy esplode nel microonde

Leggi su It.newsner.com

Un padre ha assistito inorridito mentre la schiuma di unbruciava i vestiti della figlia di 7 anni e le strappava la pelle dal corpicinouna sfida su TikTok finita tragicamente male.Quello che era iniziato come un esperimento innocente si è trasformato in un terribile incidente per Scarlett Selby, una bambina di sette anni del Missouri che, come molti bambini della sua età, amava giocare con il suoNeeDoh.La bambina, originaria di un sobborgo di St. Louis, ha deciso di livellare il suoaver visto su TikTok dei video di persone che congelavano e riscaldavano alilper renderlo più malleabile.I cubettiantistress, prodotti da Schylling Toys, sono accompagnati da un’avvertenza che recita: “NON riscaldare, congelare o cuocere al, può causare lesioni personali”.