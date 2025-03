Universalmovies.it - Biancaneve | Il film sfiora i 4 milioni al Box Office ITALIA

Il nuovolive-action Disney “” ha vinto il Boxnel suo weekend d’esordio, buona ancora la tenuta di FolleMente.In un weekend contraddistinto dal bel tempo in quasi tutta la penisola il botteghinono ha offerto numeri importanti, e probabilmente una conferma, ossia quella che il marchio Disney non è più lo schiacciasassi di una volta. Partiamo dal dato dell’incasso complessivo del Boxnei quattro giorni dal 20 al 23 marzo. Secondo i dati offerti da Cineguru il botteghino complessivo ha segnato un incasso di 8,49di euro, con un importante +36% rispetto allo stesso weekend del 2024, ed un +45% rispetto allo scorso di weekend. Il merito è chiaramente dell’esordio di, ma anche dell’ottima tenuta di FolleMente.Così come accaduto anche nel BoxUSA, il nuovoDisney ha vinto il botteghino, ma senza offrire numeri da capogiro.