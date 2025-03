Ilprimatonazionale.it - Biancaneve: il fiasco economico e morale che tutti aspettavamo

Leggi su Ilprimatonazionale.it

Roma, 24 mar – La Disney ha fatto di nuovo centro. ma nel modo sbagliato. Il remake live-action disi è rivelato un disastro annunciato, tra polemiche, scelte discutibili e un’accoglienza a dir poco glaciale. L’azienda, che un tempo era sinonimo di magia e innovazione, sembra aver perso completamente il contatto con il pubblico, incaponendosi su un’idea di inclusività forzata e revisionismo che nessuno ha chiesto.: un flop annunciatoSecondo quanto riporta la Bbc, le cifre sull’incasso non costituiscono un vero e proprio flop. Ma sono comunque al di sotto delle aspettative per un film costato 270 milioni di dollari, la cui produzione è durata quattro anni. Sta di fatto che con questi numeri d’apertura e le recensioni la Disney rischia di andare in perdita di oltre 200 milioni: se non lo volete chiamare flop chiamatelo pure disastro.