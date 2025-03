Ilfattoquotidiano.it - Biancaneve, il debutto al cinema è un mezzo flop: “Incasso di 43 milioni di dollari, partenza ‘sonnolenta’”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

e ilal box office Usa. I giornali americani del settore parlano di“sonnolenta” o “modesta” per il live action Disney della classica fiaba che ebbe la sua versione animata nel 1937. I 43diraggranellati nel primo weekend di programmazione bastano sì per essere abbondantemente al primo posto del botteghino statunitense – al secondo posto c’è Black Bag con 4e 400mila-, ma sono una cifra al di sotto delle aspettative di Disney e degli esperti del settore che peravevano stimato nel range 48-58quello di normale galleggiamento per un blockbuster che dovrebbe diventare campione d’incassi per la stagione.Cenerentola, un altro live action Disney recente, uscito sempre a marzo, ma nel 2015, nel primo weekend fece 91,8di