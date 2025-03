Movieplayer.it - Biancaneve: il box office italiano premia il reboot Disney, FolleMente verso i 16 milioni di euro

Bene il debutto dito dal pubblico nostrano con un incasso che sfiora i 4di, prosegue la corsa di. Il pubblico nostrano si è dimostrato decisamente generoso con, ignorando le polemiche che hanno accompagnato l'uscita dellive-action. La pellicola diretta da Mark Webb e interpretata dalle star Rachel Zegler e Gal Gadot è schizzata al primo posto nel boxcon un debutto da 3,7diraccolti in 577 cinema. In controtendenza all'uscita americana, dove non supera i 43a fronte di un budget stratosferico di oltre 250, la storia della principessa in fuga dalla Matrigna malvagia e bellissima, anche in versione rivista e corretta in chiave femminista, continua a incantare .