Biancaneve conquista il box office italiano, incassi record nel weekend

Se negli Stati Uniti il debutto di, il live action con attori in carne e ossa, è stato un flop al botteghino, con un'apertura a 43 milioni di dollari, è andata un po' meglio in Italia dove con 3 milioni 799mila euro hato la vetta del boxdel fine settimana, spodestando FolleMente, la commedia corale di Paolo Genovese con protagonisti Edoardo Leo e Pilar Fogliati, che in cinque settimane in sala ha guadagnato quasi 16 milioni di euro (15.842.090, 1 milione 113mila solo negli ultimi giorni). Sul podio si inserisce al terzo posto un altro film al debutto: The Monkey, adattamento cinematografico del racconto La scimmia di Stephen King, con 501mila euro. Perde una posizione rispetto a una settimana fa La città proibita, il kung fu movie romantico targato Gabriele Mainetti che lo ha diretto e co-sceneggiato: la pellicola ha raccolto 423mila euro, portando il totale in due settimane di programmazione a 1 milione 131mila euro.