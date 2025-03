Movieplayer.it - Biancaneve: botteghino USA deludente, solo 43 milioni nel primo weekend

Leggi su Movieplayer.it

Il nuovo remake live-action della Disney con Rachel Zegler e Gal Gadot debutta in prima posizione, ma gli incassi non sono tali da cantar vittoria. Incassi deludenti per. Dopo mesi di polemiche, la nuova avventurosa versione musical live-action del classico Disney è finalmente approdata nei cinema conquistando la prima posizione delamericano, ma con numeri decisamente al di sotto delle aspettative. Debutto da 43di dollari incassati in 4.200 sale, con una media per sala di 10.238 dollari per la pellicola fiabesca interpretata dalle star Rachel Zegler e Gal Gadot. Il film ha incassato altri 44,3sui mercati esteri, il che significa che non è riuscito a raggiungere il target globale di 100, fermandosi a soli 87,3. Considerato che .