Laprimapagina.it - Bevilacqua denuncia disparità di trattamento giudiziario: Salis e Lucano in Parlamento, Alemanno in carcere da 90 giorni

Leggi su Laprimapagina.it

L’ex senatore Francesco(Indipendenza) solleva dubbi sulladinei confronti di alcuni politici coinvolti in vicende giudiziarie. In un suo intervento, ha evidenziato il caso di Ilariae Mimmo, entrambi indagati ma attualmente eletti alEuropeo, mentre Gianni, ex sindaco di Roma, si trova detenuto a Rebibbia da quasi tre mesi.“: tre politici con storie e appartenenze diverse. I primi due dalla galera aleuropeo, il terzo da casa sua a Rebibbia da quasi 90. Non mi sembra unequo” ha dichiarato, sottolineando quella che a suo avviso è una sproporzione tra le accuse e le misure adottate nei loro confronti.La sua presa di posizione alimenta il dibattito sulla giustizia e sulle differenze dinei confronti di figure pubbliche.