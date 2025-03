Internews24.com - Beukema Inter, bomba di mercato: nerazzurri in corsa, da battere una rivale

Leggi su Internews24.com

di Redazione, ecco spuntare ladi, iinper il big del Bologna, ci sarebbe daquestavenuto nel suo editoriale per TMW l’esperto Niccolò Ceccarini ha riportatoessanti novità sul fronte. Il giornalista ha evidenziato come quello del giocatore in questione sia un nome che piace moto anche al Napoli. La società partenopea si sarebbe già mossa per il ragazzo e sono stati avviati i primi contatti per il classe ’98. La situazione è ancora ad una fase embrionale ma il club di De Laurentiis – a quanto si apprende – sarebbe pronto a fare sul serio per far vestire la maglia azzurra al giocatore. Vediamo un breve passaggio:– «In più c’è da tenere presente anche la situazione di Rafa Marin, che in estate con ogni probabilità lascerà Napoli.