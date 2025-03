Today.it - Berrettini-Bergs oggi in tv, Atp Miami 2025: a che ora e dove vederla in diretta

Leggi su Today.it

Matteotorna in campo, lunedì 24 marzo, all'Atp. Il romano, dopo aver sconfitto in rimonta il francese Hugo Gaston, affronta il belga Zizouche nel turno precedente ha battuto in 2 set Andrej Rublev.Sarà una sfida inedita visto tra i due giocatori non ci sono.