Iltempo.it - Bentornato Francesco. Il Papa torna a casa: ecco come governerà la Chiesa

Leggi su Iltempo.it

Il mondo ha rivisto ildopo 38 giorni di un ricovero che aveva fatto temere il peggio. Con grande generosità, muovendosi in sedia a rotelle accompagnato dal suo assistente sanitario personale Massimiliano Strappetti,si è affacciato ad un balcone del secondo piano del Gemelli. Poco più di un minuto verso mezzogiorno e la sagoma bianca èta ad essere familiare a fedeli e curiosi stipati nel piazzale del Policlinico e ai milioni di persone che seguivano la scena davanti alla televisione. Il «suo» popolo, che tanto ha pregato e sperato in una guarigione, si sarebbe accontentato così ma Bergoglio ha voluto ricambiare l'affetto ricevuto e non ha rinunciato a parlare. «Grazie a tutti per le vostre preghiere. Preghiamo perla pace», ha affermato con voce affaticata. Molti presenti non sono riusciti a comprenderlo talmente tanta era la commozione per il volto smagrito e sofferente dell'illustre paziente.