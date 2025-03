Amica.it - Benji & Fede, la bellezza di vivere nel presente in “Anni d’oro”

(askanews) – Dal debutto nel 2015di strada ne hanno fatta anche da soli, dopo una lunga pausa il duo modenese si è ritrovato e ha pubblicato l’album della reunion, Rewind, e ora è uscito il nuovo singolo inedito: Anni d’oro.«Gli anni d’oro per noi sono questi, in cui ci siamo ritrovati prima nella vita che artisticamente. Ci godiamo questo paesaggio ed elaboriamo tutto ciò che c’è successo negli ultimi anni, e riusciamo a godercelo con più maturità e con più possibilità dinel. Poi, per noi, è bello pensare che gli Anni d’oro siano ad ogni età se si riesce ad accogliere ladinel».propongono un viaggio interiore che oscilla tra sogno e realtà, tra rabbia e speranza, con un sound fresco e orecchiabile, ma diverso rispetto agli inizi.