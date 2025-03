Ilgiorno.it - Benito Mussolini e Palazzolo sull’Oglio, cittadinanza onoraria revocata al Duce dopo 101 anni

Leggi su Ilgiorno.it

(Brescia), 24 marzo 2025 – Nei giorni scorsi è arrivata anche la revoca delladiper. La decisione è stata presa in Consiglio Comunale non senza qualche contrasto. La maggioranza ha votato compatta, mentre contro ha votato Marco Pagani di Fratelli d’Italia. Filippo Carnazzi e Angelo Cima della lista Alleanza di Centro hanno lasciato l’aula per protesta. Ladiera stata attribuita ail 24 maggio del 1924: 101fa. Del dittatore aora resterà solo un ritratto senza nome tra quelli di 38 caduti rappresentati nell’ ex Museo di Guerra, ora sala conferenze. È tutelato dalla Soprintendenza alle Belle Arti. Il sindaco di, Gianmarco Cossandi, ha sottolineato che: “non fu sempre il frutto di una vera e propria adesione spontanea, ma il risultato di una strategia politica che aveva l’obiettivo di consolidare e diffondere il culto della personalità del, rafforzandone il potere”.