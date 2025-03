Lapresse.it - Benessere, le Marche ospitano ‘InLife – International Quality forum’

Undici panel tematici con relatori di fama internazionale, 3 tavole rotonde e la sottoscrizione della Carta di Ascoli che sancisce l’impegno dei firmatari a promuovere la qualità della vita per tutti: saranno i momenti più importanti di InLife –Life Forum che si svolgerà dal 27 al 30 marzo ad Ascoli Piceno. L’evento, che si terrà presso il prestigioso Teatro dei Filarmonici, nasce in seguito alla legge regionale del 2023 che ha riconosciuto lecome “terra dele della qualità della vita”. La presentazione del programma e della Carta si è svolta presso la sede della Regione. Presenti l’assessore alle Attività Produttive Andrea Maria Antonini, in collegamento il commissario alla Ricostruzione Guido Castelli, il presidente del Consiglio comunale di Ascoli Alessandro Bono, il presidente della Camera di Commercio Gino Sabatini, la vicepresidente del Bim Tronto Sabrina Stazi, insieme ai coordinatori scientifici David Mariani e Carlo Bachetti Doria.