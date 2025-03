Quotidiano.net - Benessere lavorativo al centro di Well@Work 2025: un approccio integrato per il futuro

"In un contestoin continua evoluzione, ilnon può più essere considerato un tema isolato, ma una responsabilità condivisa tra aziende e lavoratori". Lo ha detto Marco Gallo, managing director di Hrc Community, anticipando i temi che saranno trattati nel corso diil 25 marzo a Milano. L'iniziativa, spiega una nota, metterà all'importanza di unalla salute che tenga conto dell'interconnessione traumano, ambientale e sociale. Secondo Gallo il"deve esserenelle strategie aziendali" per favorire il coinvolgimento "e rispondere alle nuove esigenze dei lavoratori, soprattutto delle giovani generazioni, che vedono nella felicità un equilibrio tra vita e lavoro". Per Gallo, "creare ambienti di lavoro sostenibili e orientati alnon è più un opzione, ma un investimento strategico per il".