Benedetta Parodi passeggiata di primavera con la borsa costosa

Metti un pomeriggio senza pioggia a Milano: in un marzo in cui sulla città non sono mancate le precipitazioni, è necessario approfittare dei rari momenti asciutti per fare unasenza ombrello. L’idea di fare due passi in centro è venuta anche a. La conduttrice, che è stata paparazzata nel quadrilatero della moda, si è distinta per la sua eleganza. A spassomilanesecammina e cammina. Lei ha una vita molto intensa, tra gli impegni di lavoro e la famiglia. Tre volte mamma, cresce i suoi ragazzi, due femmine e un maschio, insieme al marito, il giornalista sportivo Fabio Caressa. Con le giornate frenetiche, quanto è bello (e raro) potersi concedere unain solitaria, senza meta e senza orari? In centro a Milano lapassa da una via all’altra, senza mai appendere il telefono.