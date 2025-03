Belgio e Irlanda completano i ritorni drammatici

Leggi su Justcalcio.com

Il destino di oltre due dozzine di squadre nazioni è stato deciso domenica sera mentre le squadre hanno preso parte alle gambe per determinare se sarebbero state promosse o relegate.Mentre i lati superiori, tra cui Francia, Spagna, Croazia, Germania, Italia e Portogallo tutti coinvolti nei quarti di finale, altri stavano cercando di salire le leghe e il bordo più vicino alla possibilità di competere per il trofeo in futuro.In uno dei primi calci, la Scozia ha visto il loro tempo in campionato A giunse al termine per mano della Grecia.Dopo aver portato un vantaggio per 1-0 da Atene, la squadra di Steve Clarke si è sbriciolata sotto la pressione, perdendo 3-0 a casa.Altrove, la Slovenia ha battuto i rivali la Slovacchia per mantenere il loro posto in League B, con gli slovacchi che rimangono in campionato C.