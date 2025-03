Dilei.it - Belen, il papà Gustavo abbraccia Luna Marì dopo l’incidente: “Di nuovo come prima”

Il padre diRodriguez, sta lentamente tornando alla normalità. Da settimane in convalescenza per riprendersi dalle ustioni che hanno colpito il suo corpo il 5 dicembre 2024 in seguito a un incidente sul lavoro, l’uomo riceve ogni giorno l’affetto della sua famiglia e dei suoi nipotini, che per lui rappresentano tutto. Ed eccolo diaccanto alla sua, immortalato dalla moglie Veronica Cozzani, in un momento che sa di normalità.La foto dicone il nonno di!”, scrive la mamma diRodriguez nella foto in cuicompareta a, con il quale ha un rapporto speciale da quando è nata. I due non sono mai stati lontani per troppo tempo e, anzi, questi mesi sono stati difficilissimi per tutti anche sotto questo punto di vista.