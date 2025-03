Europa.today.it - Belen e l'imitazione "volgarotta" di Virginia Raffaele: arriva la risposta della comica

Leggi su Europa.today.it

Rodriguez non ha mai nascosto un certo fastidio per l'che di lei ha fatto. E anche di recente, ospite a Tv Talk, la showgirl lo ha ribadito con una certa franchezza: "va, si metteva la gonna corta e si chinava verso la telecamera. Cose che io non ho mai.