Vanityfair.it - Beauty history: quando finita la guerra nel 1945 tre amici ventenni fondano Framesi. L'esperto del colore che quest'anno compie 80 anni

Leggi su Vanityfair.it

È uno dei brand Made in Italy più amati. Focalizzato sulla colorazione, è stato il primo a introdurre in salone il concetto di total look: la costruzione di un'acconciatura non si limita solo taglio e sfumature, ma deve tenere in considerazione lo stile personale