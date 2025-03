Superguidatv.it - Beautiful, anticipazioni americane: Carter ci ripensa e restituisce il controllo della Forrester Creations

Un nuovo colpo di scena promette di tenere con il fiato sospeso i fans di. Nelle prossime puntate, dopo aver acquisti ilcon l’inganno, deciderà di fare un passo indietro e restituirlo ai legittimi proprietari.Trame: Hope ediventano una coppiaMentre i telespettatori italiani stanno assistendo all’epilogo del matrimonio tra Hope e Liam, con la Logan visibilmente attratta da Thomase lo Spencer desideroso di tornare a fare coppia con la vecchia fiamma Steffy, oltreoceano hanno già avuto modo di assistere alla turbolenta situazione sentimentalefiglia di Brooke.Delusa anche da Thomas, che finirà per lasciarla e trasferirsi a Parigi – rinunciando anche al suo incarico di stilista nella linea Hope for the Future – la Logan inizierà a mostrare interesse per Finn.