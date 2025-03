Dayitalianews.com - Beatrice cade in un burrone mentre è nei boschi a cercare asparagi. Aveva solo 28 anni. Purtroppo inutili i soccorsi, per lei era troppo tardi. La giovane donna era residente a Veroli

La bellezza incontaminata delle colline italiane può talvolta nascondere insidie mortali. Una di queste ha spezzato prematuramente la vita diSgroia, unadi 28originaria di, vittima di una drammatica cadutaraccoglievaselvatici a Monte San GiovCampano, in località Bagnara.Un’escursione finita in tragediaNel primo pomeriggio,si trovava lungo un sentiero impervio, immersa nella natura, quando un attimo di disattenzione si è rivelato fatale.era in videochiamata con un amico, un passo falso su un sasso instabile le ha fatto perdere l’equilibrio, precipitando in un dirupo di circa 10 metri nei pressi di una cava.I: un intervento complicato dal terreno impervioL’allarme è stato lanciato immediatamente dall’amico, che ha assistito impotente alla scena.