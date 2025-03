Udine20.it - Bearzi Open Day, a maggio l’occasione per conoscere la scuola del futuro

Leggi su Udine20.it

L’opera delapre le sue porte in occasione degliDay di primavera, un’opportunità imperdibile per tutte le famiglie e i ragazzi interessati a scoprire l’ampia offerta formativa dellaprimaria, dellasecondaria di 1° grado, dell’Istituto Tecnico Informatico e Meccatronico e del Centro di Formazione Professionale (CFP).GliDay sono pensati per accogliere i bambini delladell’infanzia, i ragazzi di 4ª elementare, i ragazzi di 2ª media e tutti coloro che desideranoda vicino le proposte educative del.Date e orari:primaria, secondaria di 1° grado e Istituto Tecnico Industriale (ITI): 7 e 15, dalle ore 16:30.Centro di Formazione Professionale (CFP): 8 e 13, dalle ore 15:00.I punti di forza della nostra proposta educativa:Sistema Preventivo di Don Bosco: Un approccio educativo basato su ragione, religione e amorevolezza, per la crescita integrale dei ragazzi.