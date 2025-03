Inter-news.it - Bayern Monaco, brutta tegola per Kompany! A rischio anche l’Inter

Brutte notizie in casa: il terzino Alphonso Davies, all’11’ del primo tempo nella sfida tra Canada e Stati Uniti, ha alzato bandiera bianca per un infortunio alla caviglia. STOP –serata per il, che come tante altre squadre, guarda con interesse alle Nazionali dei propri tesserati. Nella serata di ieri, nel corso di Canada-Stati Uniti, il terzino Alphonso Davies si è infortunato alla caviglia dopo appena 11? minuti di gioco. Un brutto stop per ilche rischia di dire addio a un titolare in vista dello sprint in Bundesliga e del doppio impegno contronei quarti di Champions League., non solo Davies. ANeuerVISITE – Al rientro in Germania, ormai programmato per i prossimi giorni, si saprà di più sulle sue condizioni.