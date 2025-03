Tvplay.it - Bayern-Inter, infortunio in Nazionale: big match a rischio

Leggi su Tvplay.it

Una poche settimane dalla grande sfida complica la situazione per, quarti di Champions LeagueL’prosegue la sua caccia a quanti più titoli possibili. Con tre punti di vantaggio sul Napoli a giornata dal termine in campionato, i meneghini dovranno gestire gli appuntamenti in Coppa come i due derby contro il Milan e la doppia sfida colMonaco.in: big(Lapresse) – tvplay.itI nerazzurri si appresenteranno a vivere un periodo ricco di gare fondamentali, a partire da quella contro l’Udinese a San Siro. Dopodiché ecco il primo dei due derby di Coppa Italia, icontro Parma e Cagliari e successivamente quelli con ilMonaco.Un calendario pienissimo che vede l’obbligata a fare meno passi sbagliati possibili.