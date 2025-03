Lanotiziagiornale.it - Bavaglio ai magistrati, Nordio ammette: “Ne abbiamo discusso, ma non c’è un disegno di legge”

Non è una questione già sul tavolo, non c’è alcundipronto a essere. Ma il tema delle sanzioni aiche manifestano idee politiche, esprimendo il loro pensiero, è stato già questione di discussione all’interno del governo. Adrlo è il ministro della Giustizia, Carlo, durante la registrazione della trasmissione Cinque Minuti in onda questa sera su Rai 1.assicura che la questione delle sanzioni ai“non è all’ordine del giorno e non è undiche sia stato apprestato da noi”. Eppure la questione non viene ignorata da, checome si tratti di una “riflessione che da tempo stiamo facendo”.e la riflessione sulle sanzioni aiche fanno dichiarazioni politicheIl ministro parla dell’ipotesi, di cui si èdi recente, che il governo voglia introdurre un illecito disciplinare legato alle esternazioni dei