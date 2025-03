Agi.it - Battibecco reale sui gioielli custoditi nel caveau della Banca d'Italia

AGI - Èsuidei Savoianeld'. Da tempo gli eredi di Re Umberto, tra cui Emanuele Filiberto chiedono la restituzione. Nel tesoretto custodito a Roma, ci sarebbero i cosiddetti “di uso quotidiano” per un totale "di 6.732 brillanti e 2 mila perle di diverse misure montati su collier, orecchini, diademi e spille varie" in un cofanetto a tre ripiani in pelle di colore nero, con una fodera in velluto azzurro. Ma stamattina dalle colonne del CorriereSera, Aimone di Savoia, cugino di Re Carlo III, ha ribadito che “la richiesta non ha senso, eranoCorona e di conseguenza la XIII disposizione era chiarissima: tutto confiscato. Il fatto stesso che Umberto II li abbia lasciati in disponibilità di Bankdimostra che non li sentiva di sua proprietà.