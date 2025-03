Internews24.com - Bastoni bocciato in Germania Italia, le pagelle dei quotidiani: voti durissimi

Leggi su Internews24.com

di Redazionein. Inon hanno gradito la prestazione del difensore dell’Inter nel match del Westfalenstadiontermina 3-3 ma gli Azzurri vengono comunque eliminati dalla Nations League. Si segnala un primo tempo al di sotto delle aspettative, in cui i ragazzi di Spalletti non hanno minimamente impensierito la squadra di Nagelsmann. Nella ripresa cambia il passo gara dell’che sembra avere trovato la chiave di volta per ripartire, il punteggio finale decreta un pareggio che non basta. Nella serata del Westfalenstadion tra coloro che non hanno brillato c’è sicuramente, la prestazione del difensore dell’Inter è stata duramente bocciata. Di seguito le.LA GAZZETTA DELLO SPORT 5.5 – «Da centrale sinistro Sané se lo porta un po’ a spasso.