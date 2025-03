Novaratoday.it - Basta pioggia, tornano il sole e le temperature di Primavera

Leggi su Novaratoday.it

Andrà gradualmente attenuandosi la circolazione depressionaria centrata sul Mediterraneo e responsabile di questo avvio di settimana instabile su buona parte del Piemonte: bel tempo in vista. Come spiega Lorenzo Badellino di 3BMeteo già da martedì il tempo sarà in miglioramento e la giornata.