Basta libri 'imposti' dai prof! Suggerite letture con altri libri dentro

“Stai per cominciare a leggere il nuovo romanzo Se una notte d’inverno un viaggiatore di Italo Calvino. Rilassati. Raccogliti, Allontana da te ogni altro pensiero. Lascia che il mondo che ti circonda sfumi nell’indistinto. La porta è meglio chiuderla; di là c’è sempre la televisione accesa . Prendi la posizione più comoda: seduto, sdraiato, raggomitolato, coricato. Coricato sulla schiena, su un fianco, sulla pancia. In poltrona, sul divano, sulla sedia a dondolo, sulla sedia a dondolo .”.L’incipit de Se una notte d’inverno un viaggiatore di Calvino è un prontuario per la Lettura. Anzi per il Lettore. Che diventa protagonista. Quasi materializzandosi. In questo modo la lettura prende forma. Diventa attiva. Trasformandosi. Da staticità in movimento. Da inerzia in dinamismo. Insomma in questo modo la lettura diventa attraente.