Basket, torna al successo il CUS Pisa con Piombino, in Divisione Regionale 2

, 24 marzo 2025 –finalmente alil fanalino di coda CUSCosmocare, che supera sul campo e raggiunge in classifica, nella decima giornata di ritorno del campionato di2, girone A. Nel derby che potrebbe essere l’anticipazione della finale dei play-out per non retrocedere, i ragazzi di coach Bizzarri hanno dominato fin dall’avvio, gestendo nella ripresa un vantaggio a due cifre, che per poco non ha raggiunto e superato quello con cuisi era imposta all’andata. LA CRONACA – Parte subito bene il Cosmocare CUS, sceso in campo con Di Lernia, Donati, Caldarelli, Padeletti e Coppi, e conquista un vantaggio interessate già dopo il primo quarto (16-11). Nonostante le rotazioni il predominiono resta anche nel secondo, con Caldarelli e compagni al riposo sul 30-22.