Basket serie A | Trapani riscrive la storia Batte Brescia e resta sola in vetta

Bologna, 23 marzo 2025 – IShark scrivono una nuova pagina della loroe per la prima volta si prendono lain solitaria del campionato diA di: a giocare un ruolo decisivo per raggiungere questo storico traguardo, oltre al ko di Bologna nell’anticipo e quello di Trento con Milano, è stato il successo per 94-88 nello scontro con la Germani: mattatore assoluto della gara è stato lo statunitense JD Notae, che ha portato a casa un bottino di 26 punti in 27 minuti. Proprio lo statunitense, con un grande terzo quarto, ha aiutato i siciliani a colmare gran parte del gap di otto punti accusato nei primi 20’ (44-52). Grazie a Rossato, poi,ha messo la freccia del sorpasso nel quarto quarto e non si è più voltata indietro. Dietro ai siciliani si è formato un quartetto di cui fanno parte Virtus Segafredo Bologna, la stessa Germani, Olimpia Milano e Dolomiti Energia Trento.