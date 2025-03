Sport.quotidiano.net - Basket, netto successo della IES Pisa, sul campo del Versilia, in Divisione Regionale 2

, 24 marzo 2025 – Importante eper la IES Sport, suldel, nella decima giornata di ritorno del campionato di2. In formazione rimaneggiata per alcune assenze, gli uomini di coach Paolo Campani, assistito da Maurizio Neri e Federico Marazzato, hanno travolto nella ripresa i padroni di casa, conquistando due punti che potrebbero rivelarsi decisivi per la conquista in anticiposalvezza. LA CRONACA – Nonostante i molti assenti, per infortuni, malattie e lavoro, Argamante, Villani, Betti, De Vincentis e Gravina, i biancocelesti scendono sul parquet molto concentrati e iniziano bene, con un eloquente 9-2. I padroni di casa però non ci stanno e, trascinati da una buona prova di Olivi, che segna 10 punti di fila, mettono la freccia e chiudono il primo quarto sopra di 6.