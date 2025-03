Sport.quotidiano.net - Basket, in serie C niente da fare per il CUS Pisa Cosmocare in casa con Dragons Prato

, 24 marzo 2025 –Come da pronostico, il CUSperde incon la vicecapolista, nella decima giornata di ritorno del campionato diC. Gli universitari, che non hanno demeritato, hanno inseguito per 37’, subendo la maggior fisicità sotto i tabelloni e la miglior precisione dei tiratori lanieri (Iardella su tutti), evidenziando i soliti limiti in difesa e la difficoltà ad attaccare il pitturato, che gli avversari hanno difeso con grinta e determinazione. A tre gare dal termine della regular season, solo un miracolo può ora salvare dalla retrocessione il fanalino di coda CUS. LA CRONACA – Scesi in campo con Burgalassi, Cecconi, Spagnolli, Siena e Carpitelli, i gialloblù vanno subito sotto per 0-5 ma recuperano con tripla e canestro di Spagnolli (5-5), prima di subire un 10-0 da(5-15).