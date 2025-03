Sport.quotidiano.net - Basket, in serie C femminile la PF Pisa vince a Fucecchio e trova Prato ai play-off

, 24 marzo 2025 – L’ultima giornata della regular season del campionato diC fila via tranquilla per la Pallacanestro, che si afferma nettamente a, sul campo del fanalino di coda del girone. Il successo di Benedettini e compagne, con la contemporanea vittoria diin casa della US Affrico Firenze, permette alle ragazze di coach De Filippis di chiudere al settimo posto nella classifica finale, grazie alla differenza canestri (+2) negli scontri diretti con le fiorentine, e di affrontare la Cestistica Rosaal primo turno dei-off. LA CRONACA – La gara è stata un monologo biancorosso, con una buona prova complessiva di tutte le ragazze, partite con il piede giusto nel primo periodo, chiuso sul 18-4, per poi andare al riposo su un rassicurante 31-15.