Sport.quotidiano.net - Basket, in Divisione Regionale il GMV vince il derby con Bellaria e punta ai play-of

Leggi su Sport.quotidiano.net

Pisa, 23 marzo 2025 – Soffre ma, il GMV, nelcasalingo della decima giornata del campionato di2, girone A, controPontedera. Forse troppo supponenti nei confronti dei più modesti avversari (almeno sulla carta), giunti a Ghezzano con solo nove giocatori, gli uomini di Cinzia Piazza e Daniele Meschinelli hanno conquistato i due punti nell’ultimo parziale, rimanendo così, insieme a Valdera, Polisportiva Chimenti Livorno e Dinamo Rosignano, nel quartetto delle aspiranti ai-off, in attesa delle prossime decisive sfide con Volterra e Liburnia e del recupero delpisano con la IES. LA CRONACA – La partita inizia all’insegna dell’equilibrio, con i biancoverdi inguardabili in difesa, con molte buone conclusioni concesse agli avversari, e poco insidiosi in attacco, con una pessima circolazione di palla e soluzioni individuali, spesso forzate: il primo quarto si chiude così con gli ospiti in vantaggio per 12-16.