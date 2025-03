Palermotoday.it - Basket in carrozzina, I ragazzi di Panormus vincono a Roma contro il Don Orione

Leggi su Palermotoday.it

La sfida tra Done Idisi preannunciava ostica per i palermitani, sia per il valore degli avversari sia per la difficoltà della trasferta. Gli atleti siciliani, infatti, hanno dovuto affrontare una vera e propria maratona logistica, svegliandosi alle 3 del mattino per.