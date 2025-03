Oasport.it - Basket, i migliori italiani della 23a giornata di Serie A. Alviti e Della Valle, sforzi vani

Leggi su Oasport.it

La 23aoffre diversi spunti e qualche nome meno convenzionale in quotanel campionato diA 2024-2025. Con Trapani che prende la vetta da sola, il quartetto Bologna-Milano-Trento-Brescia a inseguire e una lotta playoff ormai a quattro per tre posti, è il momento di scoprire meglio alcuni fatti accaduti nel corso del fine settimana.Nonostante una serata da 24 punti e 6 assist con 27 di valutazione, a Davidenon riesce di tirar fuori l’Openjobmetis Varese da una spirale negativa che sembra senza fine. L’ultima vittoria era arrivata contro Treviso nell’ultima del girone d’andata, e contro la Nutribullet al PalaVerde per i biancorossi arriva l’ottava sconfitta consecutiva, dannosissima in termini di lotta salvezza. I segnali buoni, perlomeno, vengono dal classe 1996 di Alatri, che soltanto 5 volte in stagione è stato sotto la doppia cifra e in questo caso, oltretutto, mette insieme la terza performance stagionale per valutazione (27).