Oasport.it - Basket femminile, vittorie per Campobasso e Schio in Serie A1. Bene anche Sesto San Giovanni e San Martino di Lupari

Leggi su Oasport.it

Penultima giornata di regular season 2024-2025 per laA1 di, con quattro partite completate quest’oggi dopo l’anticipo di ieri sera dove l’Umana Reyer Venezia ha battuto nettamente per 90-60 la Dinamo Sassari: andiamo a fare un riepilogo di quanto accaduto.La Molisana Magnoliaespugna Faenza battendo l’E-Work per 57-68 e rimane così saldamente al terzo posto con 28 punti dietro ae Reyer Venezia. Decisivo già il primo quarto da 17-23, con l’E-Work che ha provato ad accorciare nella ripresa senza però riuscire ad impensierire le avversarie trascinate dalla doppia doppia di Kunaiyi-Akpanah (19 punti e 10 rimbalzi) e dagli 11 punti di Sara Scalia – 14 punti per Fondren tra le padrone di casa. Rispetta il fattore campo, invece, la GeasSanche prevale sull’O.