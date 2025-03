Oasport.it - Basket femminile, le migliori italiane della 21esima giornata di A1. Spreafico e Santucci decisive, Smorto doppia doppia infruttuosa

Archiviata anche laregular season di Serie A1, penultimo turno prima dell’apertura dei playoff. Tanti gli scontri per determinare posizioni importanti in classifica e per evitare battaglie nei playout. Analizziamo le cinque partite andate in scena nel weekend ponendo una lente di ingrandimento sulle prestazioni delle giocatrici.Il primo match, andato in scena sabato 22 marzo, si è concluso con il dominio dell’Umana Reyer Venezia, che ha sconfitto 90-60 la Dinamo Sassari. Martina Fassina e Mariellachiudono la gara con 13 punti a testa, seguite da Giuditta Nicolodi (9 pt) e Lorena Cubaj (8 pt). Grazie a queste prestazioni, le veneziane continuano la loro striscia vincente e sicuramente nei playoff daranno battaglia alla capolista Schio. Le isolane, invece, nonostante i 13 punti di Debora Carangelo ed i 7 di Sara Toffolo, rimangono in piena lotta playout.