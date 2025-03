Zon.it - Baronissi, nuova viabilità in vigore: cambia la circolazione su Don Minzoni e Allende

A partire da oggi, lunedì 24 marzo 2025, entreranno inimportanti novità riguardanti lastradale in alcune vie cittadine, interessate dai lavori di urbanizzazione della Città della Medicina. L’ordinanza comunale coinvolge le seguenti strade: via Don, via S., via Convento, via A. Moro e via Trotula de Ruggiero.Ecco le principali modifiche alla:Introdotto un senso rotatorio tra via Convento e via Don, e tra via S.e via Don.Via Dondiventa a doppio senso tra la rotatoria con via Convento e quella con via S..Doppio senso anche su via S., nel tratto compreso tra la rotatoria con via Done quella con via Trotula de Ruggiero.Vietata la sosta e la fermata su via Don(civici 1-13) e su via S.