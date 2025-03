Ilrestodelcarlino.it - Barista aggredita e rapinata: “Pugno in faccia per rubarmi la borsa con l’incasso”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bibbiano (Reggio Emilia), 24 marzo 2025 – Unaè statasabato sera a Bibbiano da uno sconosciuto che le ha rubato lacondel locale. Vittima della brutale aggressione, la 52enne Loretta Magnani, titolare del bar-edicola ‘Ida’ di via Lenin nel comune della val d’Enza. Erano circa le 21.30 quando l’esercente, dopo aver chiuso il suo esercizio, si è incamminata verso la propria auto. “Era una brutta sera piovosa, sono salita in auto e ho acceso il motore – racconta Loretta ancora scossa per quello che è accaduto – Improvvisamente uno sconosciuto, credo avesse una sciarpa che gli copriva il volto, mi ha spaccato il finestrino per prendermi la”. Sono momenti concitati, e istintivamente la donna ha cercato di resistere. “Forse ho sbagliato – continua – in questi momenti non bisognerebbe reagire, ma il mio istinto mi ha detto di tenere stretta la borsetta.