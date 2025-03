Dayitalianews.com - Bari, rompono la statua di Gesù bambino con una pallonata: “Non c’è più rispetto”

Leggi su Dayitalianews.com

Danno alladel Santuario di Santa Maria del Pozzo di Capurso (). Con un post sui social, il rettore Fra Filippo D’Alessandro ha segnalato il danno alladella Madonna sulla facciata della Basilica: la testa delsi è staccata, probabilmente a causa di un colpo accidentale, forse una.L’amarezzaL’episodio sottolinea l’importanza delper i luoghi sacri. «Ci dispiace per chi non hanemmeno per le immagini sacre, ma ci consolano i tanti pellegrini che varcano la Porta della nostra Basilica Giubilare», si legge nel post del Santuario.L'articololadicon una: “Non c’è più” proviene da Dayitalianews.