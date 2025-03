Lanazione.it - Bandecchi e il dileggio di Ventotene: "Sindaco, chieda scusa e si dimetta"

Leggi su Lanazione.it

, restituisca alla città di Terni la fascia tricolore che ha oltraggiato in modo intollerabile", lo chiede la consigliera regionale ternana Maria Grazia Proietti (Pd), in una nota in cui si firma "cittadina italiana ed europea". E’ la risposta al post pubblicato dal"didel Manifesto di". "Non è degno di indossarla - prosegue Maria Grazia Proietti - né di essere chiamatochi pubblica sui propri profili social la foto di una donna seminuda e scrive ‘Ventottenne - Il Manifesto che anon avrebbero mai potuto scrivere per mancanza di capacità e allegria cerebrale. Erano Comunisti, dittatura, alcol, e spie sul territorio per rompere i coglioni. Fratellanza con U, Unione Sovietica (sparita)’". "Terni - sostiene l’esponente Pd - non può sopportare oltre tali offese.