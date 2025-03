Ilfattoquotidiano.it - Banda dei dossier, l’imprenditore Sbraccia sotto inchiesta per una tentata estorsione della ‘ndrangheta

romano Lorenzoe il legalesua Fenice spa, Umberto Buccarelli, sono indagati per associazione a delinquere aggravata dal metodo mafioso nell’ambito dell’indagine milanese sui presunti spionisocietà Equalize. Stando alla ricostruzioneProcura i due risultano i mandanti, grazie ai contatti con la cosca Barbaro di Platì, di unaaggravata a caricofamiglia Motterlini titolareG&G costruzioni che aveva un contratto con la Fenice spa dinella ricostruzione (110) di alcuni immobili a Pieve Emanuele.Oltre a loro e per il medesimo reato, come si legge in uno dei decreti di perquisizione degli indagati, risultano indagati Giuseppe Trimboli classe ’77, Carmine Gallo, deceduto il 9 marzo, l’hacker Samuele Calamucci, Annunziatino Romeo (arrestato ieri), parente del pentito Saverio Morabito, e già coinvolto nell’Sud-Nord, Francesco Barbaro, classe ’60, legato al ramo dei Barbaro “Pillaro”, Pasquale Barbaro, classe ’65 dei Barbaro “Rosi”, e Fulvio Cilisto che al momento dei fatti era ai domiciliari.